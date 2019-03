Marc de Hond maakt acteerdebuut in Baptiste

Marc tipte de Britse serie, die zich grotendeels afspeelt in Amsterdam, aan zijn volgers. „En dat zeg ik niet (alleen) omdat ik er zelf een heel bescheiden rolletje in speel, waar ik verder niets anders over mag zeggen dan dat ik zondag wellicht mijn ’acteerdebuut’ maak in een grote internationale tv-serie.”

Hoewel Marc schrijft dat hij niets mag vertellen over zijn acteerprestaties, laat hij BuzzE weten dat de opnamen afgelopen najaar hebben plaatsgevonden in België. „Het was supertof om een keer mee te maken. Gewoon zestig man crew om één scène te filmen.”

Knappe man

Volgens Marc heeft hij zijn rol te danken aan het feit dat Engelse tv-makers als ze een karakter in een rolstoel hebben, gaan zoeken naar een ’acteur’ die ook echt in een rolstoel zit. „Ze zochten een knappe man van rond de 40 in een rolstoel, dus dat werd ik”, grapt Marc.

Marc wordt momenteel behandeld voor blaaskanker. Vanwege de ziekte moest hij in december de tournee van zijn theatershow afgelasten. Ondertussen heeft hij de derde chemokuur achter de rug, deelde Marc donderdag met zijn volgers. „Inmiddels slaap ik alweer drie weken thuis, zonder extra ziekenhuisopnames. Volgende week heb ik de belangrijke ct-scan die moet uitwijzen hoe effectief de behandeling is...”