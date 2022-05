Sarah Ferguson: kleinzoon mag ook met barbies spelen als hij wil

„Ik lees ze vaak verhaaltjes voor voor het slapen gaan”, zegt de 62-jarige Ferguson. „August is zo’n klein knaapje. We spelen veel met vrachtwagens, maar als hij in de toekomst met barbies wil spelen, mag dat ook hoor.”

Het is niet verrassend dat Ferguson haar kleinkinderen graag voorleest, ze is namelijk gek op lezen en schrijven. Binnenkort komt de nieuwe versie van haar boek Her Heart for a Compass uit en tijdens de lockdown las Ferguson verhalen voor via haar YouTube-kanaal.

August is het eerste kindje van prinses Eugenie en haar man Jack Brooksbank. Hij werd in februari vorig jaar geboren. Baby Sienna, het eerste dochtertje van prinses Beatrice en haar man Edoardo Mozzi, werd in september vorig jaar geboren. „Mijn kinderen zijn fenomenale moeders. Ze waren al geweldige kinderen, maar nu zijn ze ook geweldige moeders”, zegt Ferguson over Eugenie en Beatrice. „En nu heb ik er ook nog twee geweldige kleinkinderen bij.”