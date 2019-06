Ex-vrouw steunt Frank Masmeijer na veroordeling

„Ik zal hem altijd blijven steunen, daar is vandaag niks aan veranderd”, vertelt Sandra aan Shownieuws. Ook laat ze weten nog altijd goed contact met haar ex-man te hebben en met hem te hebben afgesproken geen interviews te doen. Na een huwelijk van 27 jaar gingen Frank en Sandra in 2017 uit elkaar.

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Masmeijer in 2017 al tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro. De rechtbank achtte bewezen dat Masmeijer opdracht heeft gegeven tot het vervalsen van diverse leveringsbonnen waarmee in 2014 werd geprobeerd de 467 kilo cocaïne op te halen. Ook was Masmeijer degene die het busje leverde waarmee de drugs vervoerd hadden moeten worden. Jarenlang ontkende de gevallen presentator iets met de drugssmokkel te maken te hebben, maar eind november 2018 gaf hij toe ’beperkte rol’ te hebben gespeeld.

Bekijk ook: MASMEIJER wacht DUIVELS DILEMMA

Bekijk ook: Frank Masmeijer krijgt 9 jaar cel en boete van 90k