Bo van Spilbeeck reageert op VI-grap Renate van der Gijp

In De Wereld Draait Door vertelde zij donderdagavond over haar transformatie. Aanleiding voor Matthijs van Nieuwkerk om haar het fragment uit Voetbal Inside van vorig jaar te laten zien, waarin René van der Gijp als persiflage op Van Spilbeeck vertelde voortaan als vrouw door het leven te gaan. Daarop verscheen hij even later in een jurk en met een blonde pruik op in de show. Het zorgde voor veel opschudding in het land en het frustreerde zelfs de transfer van de drie heren naar Talpa.

Bo van Spilbeeck zelf reageert een jaar later nuchter. „Ik heb nooit willen reageren, om het niet groter te maken dan het is.” Zij maakt dan alsnog zijn standpunt kenbaar: „Ach, nou ja, het is een beetje de sfeer van het programma, hè, de sfeer van een voetbalkantine, mannen maken grappen over vrouwen.” Zij vindt het soort humor passen bij het programma. Wel kan hij begrijpen dat het sommige mensen kwetst, maar: „Ik heb het voor mezelf nooit erg willen vinden. Het is niet direct mijn soort humor, maar je gaat mij niet horen zeggen: ’Mwah’.” Nee, het heeft haar niet gekwetst of geraakt, bevestigt zij desgevraagd.

Het heeft volgens haar zelfs wel enig nut gehad. „Ik ben wel blij dat het een discussie op gang gebracht heeft. Dat er in Nederland nagedacht is over homofobie, transfobie, etcetera.”

Overigens ligt het onderwerp nog steeds gevoelig. Zo nemen Marc Marie Huijbregts en de makers van Fokke en Sukke het Matthijs van Nieuwkerk kwalijk dat hij Van Spilbeeck voor het blok zette met het VI-fragment. „DWDD-onwaardig”, vindt Huijbregts. En John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol stelt men: „Het maakt Matthijs gewoon een soort Gijp.”

