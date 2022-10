Nationaal Songfestival Oekraïne in december in schuilkelder

Binnenland

Vermoedelijk tientallen telefoons gestolen tijdens dancefeest in Johan Cruijff ArenA

De politie heeft in Leiden een 28-jarige man aangehouden die tientallen gestolen telefoons bij zich had. De verdachte man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Vermoedelijk heeft hij deze telefoons gestolen tijdens het dancefeest Amsterdam Music Festival (AMF) in de Johan Cruijff ArenA op zondag...