Dj Tiësto (53) en Annika (25) verwachten tweede kindje

„Ik krijg nog een baby met de liefde van mijn leven”, schrijf de 53-jarige Tijs Verwest, zoals de Brabander echt heet, bij een video waarop hij de zwangere buik van de 28 jaar jongere Annika kust.

Tijs en Annika trouwden in 2019 en hebben samen al een kindje, dochter Viola Margreet. Zij werd in november 2020 geboren. De twee leerden elkaar vijf jaar eerder in New York kennen.