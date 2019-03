Sergio Herman opent frietzaak in Brussel

De zaak in Brussel is met 55 plekken de grootste vestiging van Frites Atelier. „Naast het concept Frites Atelier, gaan we hier in Brussel ook plats du jour serveren en daar wil ik de bekende zaken in de buurt bij betrekken”, zegt de Zeeuwse sterrenchef tegen Belga.

Het is Sergio’s derde frietzaak in België. De frieten van Sergio zijn ook al te eten in Antwerpen en Gent. Daarnaast heeft de chef, die getrouwd is met voormalig presentatrice Ellemieke Vermolen, vestigingen in Utrecht, Arnhem en Den Haag. Sergio laat het daar niet bij. „Ik wil het concept Frites Atelier verder uitbouwen. Over zes maanden openen we in terminal A van de luchthaven van Zaventem ons vierde Belgische frietrestaurant.”

De chef, die ook nog andere restaurants heeft, is van plan in de toekomst zelf ook weer achter de pannen te gaan staan. „Ik ben een ondernemer geworden en ik zit heel vaak in vervelende, oninteressante managementmeetings, maar eind 2020, begin 2021 wil ik weer mijn eigen plek, in de buurt van Cadzand, waar ik zelf kan koken”, vertelt Sergio. „Het zal voor een heel kleine groep mensen zijn, heel select. Uiteindelijk ben ik het gelukkigste als ik kook.”