Mentalist Suchard in finale Songfestival

Wat Suchard precies gaat doen, is nog niet bekendgemaakt. In een filmpje van de EBU is te zien dat hij songfestivalbaas Jon Ola Sand al met zijn kunsten heeft laten kennismaken. Suchard kon zijn gedachten lezen en wist precies aan welk liedje hij dacht: Let It Be van The Beatles.

Suchard maakte als mentalist al furore over de hele wereld. Zo was hij te zien in diverse Amerikaanse tv-shows van onder anderen Larry King, Jay Leno en James Corden. Suchard won in 2005 de Israëlische versie van De Nieuwe Uri Geller.