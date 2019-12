Zwager Spaanse koning met kerst niet in de cel

Urdangarin heeft er een kwart van een straf opzitten en heeft zich al die tijd goed gedragen. Hij zit als enige man in een vrouwengevangenis, waar hij in een aparte afdeling is ondergebracht. Sinds september mag hij twee keer per week de gevangenis verlaten om in Madrid vrijwilligerswerk te doen in een opvanghuis.

De voor tal van financiële malversaties, zoals belastingontduiking en witwassen, veroordeelde Iñaki heeft volgens het Spaanse rechtssysteem recht op jaarlijks 36 dagen buiten de gevangenis, maar hij mag er nooit meer dan zeven achter elkaar opnemen. Dat aantal kan volgend jaar worden verhoogd naar 48 wanneer hij een lagere classificatie krijgt en zich goed blijft gedragen.