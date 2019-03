Meghan in debat op Internationale Vrouwendag

Ook Annie Lennox zit onder anderen in het panel. De Schotse zangeres is oprichter van The Circle, de zich inzet voor vrouwen over de hele wereld. Voormalig premier Julia Gillard van Australië schuift aan als voorzitter van het Global Institute for Women's Leadership aan het King's College. Het panel wordt voorgezeten door Anne McElvoy van The Economist.

Meghan en de vrouwen spreken over toegang tot onderwijs en beperkingen op de arbeidsmarkt. Ze discussiëren over de positieve kansen die zich voordoen als vrouwen gelijke kansen krijgen, of dat nu in het Verenigd Koninkrijk of elders in de wereld is.

De paneldiscussie wordt georganiseerd door The Queen's Commonwealth Trust, waar koningin Elizabeth beschermvrouw van is. Meghans echtgenoot prins Harry is de voorzitter van de organisatie, die samenwerkt met organisaties om jongeren wereldwijd te bereiken om de meest kwetsbare groepen te ondersteunen.