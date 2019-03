'Amanda Bynes weer opgenomen in kliniek'

Ⓒ EPA

Het gaat niet goed met Amanda Bynes. De actrice heeft zich in januari laten opnemen in een kliniek na een terugval, zeggen ingewijden tegen de Amerikaanse entertainmentsite TMZ. Bynes, die in het verleden al in klinieken zat vanwege een depressie en drugsverslaving, zou alweer een paar maanden flink worstelen.