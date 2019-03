Jordyn Woods ontkent slippertje Tristan

Een week geleden kwam het nieuws dat Khloé Kardashian haar relatie met Thompson had beëindigd nadat hij was vreemd gegaan met Woods tijdens een huisfeestje. Op sociale media kreeg Woods daarom veel haatreacties. Ook werd gemeld dat haar vriendschap met Kylie Jenner voorbij was, en dat ze ook niet meer samenwoonde met Jenner.

Woods gaf toe dat ze niet op het feestje had moeten zijn. „Ik had naar huis moeten gaan na het feestje in de bar”, vertelde ze. Wel ontkent ze dat ze intiem is geweest met Thompson, al vindt ze het niet raar dat mensen denken dat er wat is gebeurd. „Ik geef toe dat op het moment dat ik naar huis ging, hij mij heeft gezoend.” Volgens haar had de kus weinig betekenis, en heeft ze het de volgende dag ook niet verteld aan Khloé en Kylie. Ze vertelt spijt te hebben van het incident, maar noemt zichzelf niet de reden dat Khloé en Tristan uit elkaar zijn.

Dat laatste bewoog Khloé ertoe om meteen naar Twitter te stappen: „Waarom lieg je Jordyn Woods? Als je probeert jezelf te redden door naar de media te stappen, zonder mij eerst te bellen om je excuses aan te bieden, wees dan eerlijk over je verhaal. Jij bent de reden dat mijn familie uit elkaar is!.”