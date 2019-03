Susan Visser danst met Thomas Cammaert

Thomas Cammaert is een van oorsprong Vlaamse acteur. In 2017 deed hij mee aan Wie is de Mol? waar hij de mol was. In 2014 was Susan de mol. „We kennen elkaar goed en hebben altijd de grootste lol”, zegt Susan.

Thomas kan dansen. Hij gaat naar eigen zeggen altijd los op de dansvloer in de disco, maar twijfelt of het er technisch gezien mee door kan. „Het is echt een droom van me om aan het programma mee te doen”, zei Thomas in 6 Inside, die zich wel voorbereidt op pijn van de repetities.

Het dansprogramma met BN’ers is sinds dit jaar te zien bij SBS6. De eerste vier seizoenen werden uitgezonden door RTL. Danny de Munk danst met zijn dochter Bo. Zangeres Sharon Doorson danst met acteur Géza Weisz. SBS6 maakt vrijdagavond nog meer namen bekend in Shownieuws.