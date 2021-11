Tim Hofman ageert tegen Week van het Leven

De Week van het Leven-campagne is een initiatief van het Platform Zorg voor Leven, een samenwerking van zogenoemde ’prolife-organisaties’ en christelijke partijen. Zij stellen in de spotjes dat vrouwen als zij kiezen voor abortus niet aan het kind denken.

„Die lui van de Week van het Leven geven geen reet om ongeboren leven - of vrouwenrechten - maar willen hun interpretatie van de Bijbel doordrukken uit machtsoverwegingen”, schrijft Hofman. „En anders ben je niet zo compassieloos. Dat is wat anders. Mag, maar wees daar gewoon eerlijk over dan.”

Hofman is niet de enige die zich stoort aan de spotjes. Bij de Stichting Reclame Code zijn zo’n 120 klachten binnengekomen over de reclamecampagne Week van het Leven, een opvallend hoog aantal. Inmiddels geven zij op hun site ook aan dat ze geen klachten over het spotje meer in behandeling nemen. Daarbij merken ze op: „De hoeveelheid klachten heeft geen invloed op de beslissing van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie.”

Ook de NPO zelf heeft veel klachten gehad van luisteraars. Maar volgens de STER valt deze reclamecampagne binnen de vrijheid van meningsuiting. „We vinden dat het niet aan de STER is om censuur te plegen.”