Actrice Katherine Helmond (89) overleden

Helmond is vooral bekend door haar rol van moeder Mona Robinson uit de sitcom Who’s the Boss? In de serie, die van 1984 tot en met 1992 te zien was, speelde ze alle acht seizoenen. Alyssa Milano, die ook een van de hoofdrollen vertolkte in de komedieserie, eert Helmond op Twitter. „Mijn mooie, vriendelijke, grappige, stijlvolle en meelevende rots. Je was een cruciaal deel van mijn leven”, schrijft de actrice. „Je leerde me om alles te doen voor een lach. Wat een voorbeeld was je. Rust in vrede, Katherine.”

Helmond was ook te zien in drie films van regisseur Terry Gilliam: Time Bandits, Brazil en Fear and Loathing in Las Vegas. Daarnaast was de actrice ook bekend van de tv-serie Soap (1977) en de film Overboard (1987). Haar laatste rol speelde ze vorig jaar in de film Frank and Ava.

V.l.n.r. Alyssa Milano, Katherine Helmond, Tony Danza, Judith Light en Danny Pintauro van de tv-serie "Who's the Boss?" Ⓒ Hollandse Hoogte