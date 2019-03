Imagine Dragons klaar met alle kritiek

Corey Taylor van Slipknot zei onlangs in een interview dat Imagine Dragons Nickelback had vervangen als ’de slechtste band van de wereld’. Ook Matty Healy van The 1975 bekritiseerde de band in 2017: „Nummers zoals ’Radioactive’ van Imagine Dragons kunnen net zo goed ’Pikachy Banana’ heten. Het is nietszeggend.” Ook de band Foster The People grapte dat het materiaal wat zij te slecht vonden voor hun albums terecht zou komen bij Imagine Dragons.

Op Instagram plaatste Reynolds een lang bericht waarin hij zijn hart luchtte. „Ik noem het geen eerlijke kritiek (daar probeer ik altijd van te leren) maar het is click-bait onzin. Woorden gevuld met afschuw en haat die mensen moeten voeden die lachen om imperfecties van anderen”, vertelde de zanger. „Ik heb het stilletjes tot me genomen. Het heeft bijgedragen aan de depressie die ik voel sinds ik een kind ben.”