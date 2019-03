Ouders Lotte van der Zee dankbaar voor steun

„Hoewel de machteloosheid ons in eerste instantie liet denken dat we er alleen voor stonden, hebben we uit alle steunbetuigingen juist kracht weten te putten en we zijn ervan overtuigd dat Lotte dit ook zo voelt. Wij ervaren jullie steun als werkelijk hartverwarmend”, schrijven ze. „Het is prachtig om te zien hoeveel mensen intens met Lotte en ons meeleven.”

Het 20-jarige model werd vorige week getroffen door een hartstilstand tijdens een skivakantie in Oostenrijk. „Lottes situatie is helaas nog onveranderd. Wel is ze inmiddels overgebracht naar een universitair ziekenhuis in München, waar zij nog steeds in kritieke toestand onder intense supervisie van artsen in slaap wordt gehouden.”

Lotte werd twee jaar geleden gekroond tot Miss Teenager Universe. Een jaar eerder won ze in Nederland de nationale titel.