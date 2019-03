Jim Bakkum opnieuw vader geworden

„01/03/2019 • 💛 MOLLY IS GEBOREN 💛 • Dit gevoel is met geen miljoen woorden te beschrijven. Nóg een keer dit wonder ervaren. Ze is zo, zó lief. Dit meisje gaat zo veel liefde krijgen...”, aldus Jim.

Jim en Bettina, die elkaar leerden kennen achter de schermen bij de musical Grease, zijn sinds juni 2011 getrouwd. De twee zijn al ouders van zoon Lux (6) en dochter Posy (3).