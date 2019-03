Ook OG3NE trekt dansschoenen aan

De dames, die hopen op Beyoncé te mogen dansen, zijn al hard aan het trainen. „Het is pittig, we hebben zwaar spierpijn. Maar we genieten er nu al van”, zegt Lisa in Shownieuws.

Alle duo’s van het dansprogramma, dat van RTL4 maar SBS6 verhuisde, zijn nu bekend. Zo treedt Danny de Munk op met zijn dochter Bo, danst Susan Visser met Thomas Cammaert, vormt Géza Weisz een setje met Sharon Doorson en beklimt fitnessmodel Nochtli Peralta Alvarez met zanger Vinchenzo Tahapary het podium.

Vrijdag begonnen de kandidaten met de trainingen. Het dansprogramma met BN’ers is later dit jaar te zien bij SBS6. De eerste vier seizoenen werden uitgezonden door RTL4. Holly Mae Brood en haar vriend Soy Kroon wonnen de vierde reeks.