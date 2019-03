Seth Rogen speelt rol in The Twilight Zone

De aflevering met Rogen wordt geschreven door Alex Rubens, bekend van de serie Community. Over de aflevering is verder niets onthuld. Wel maakt hij deel uit van het eerste seizoen dat vanaf 11 april wekelijks wordt uitgezonden in de Verenigde Staten. Eerder werd bekend dat er ook rollen zijn weggelegd voor onder anderen Charlize Theron, Greg Kinnear en Ginnifer Goodwin. Of The Twilight Zone, die wordt gepresenteerd door acteur Jordan Peele, ook in Nederland te zien zal zijn, is nog niet bekend.

De originele serie was van 1959 tot en met 1964 te zien en bestond uit een reeks van op zichzelf staande spannende verhalen uit verschillende genres. Het programma werd bedacht door Rod Serling, die het destijds ook presenteerde.