Gordon tóch welkom bij afscheid zus Lydia

Niet alle leden van de Heuckeroth-familie hebben contact met elkaar en de familiebanden werden nog eens extra op scherp gezet, toen Gordon zijn biografie had uitbracht. Hoewel de kinderen van Lydia in eerste instantie zeiden dat ze de broers en zussen niet bij het afscheid wilden hebben, hebben ze zich bedacht, meldt 6 Inside.

Eerder was op pagina Privé al te lezen dat zus Joke er sowieso niet bij kan zijn, omdat zij druk bezig is met een verhuizing naar Spanje. In een emotioneel bericht op Facebook liet ze toen al weten dat ze hoopt dat haar broers en zussen welkom zijn bij het afscheid. „Ik weet zeker dat al mijn broers en zussen op jouw crematie zullen zijn. Ook al wordt het verboden. De laatste eer te bewijzen, dat is het enige wat wij nog kunnen doen. Ik brand een extra kaarsje voor ons sterrenkind, die maar 61 mocht worden. Ooit vind ik jou tussen de sterren, rust nu maar uit, het kaarsje van jouw leven was opgebrand”, aldus Joke.

Lydia, overleed zondag op 61-jarige leeftijd na een kort ziekbed.