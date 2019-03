Musical Pretty Woman naar Londen

Volgens Adams is de productie van de Britse versie in volle gang. „Ik weet dat hij dit jaar ook naar Duitsland gaat en in september start en dan volgend jaar naar Londen gaat. Ik vind het erg spannend”, zegt de zanger. Momenteel is Pretty Woman te zien op Broadway in New York.

Hoewel Adams verantwoordelijk was voor alle liedjes, heeft hij de romcom met Julia Roberts en Richard Gere uit 1990 niet gekeken tijdens het schrijfproces. „Ik wilde niet dat het te veel werd beïnvloed door de film. Ik wilde dat het werd beïnvloed door het verhaal en hoe de regisseur dat nu op het podium zou laten zien.”