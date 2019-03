Roxeanne Hazes: ’Had PAPA mijn zoon maar kunnen zien’

Het zijn mooie tijden voor Roxeanne Hazes. Vorig jaar zomer beviel ze van zoontje Fender, met haar Erik is ze gelukkiger dan ooit en eind deze maand staan er opnieuw vier Holland Zingt Hazes-concerten gepland. Ⓒ Hollandse Hoogte

De geboorte van zoontje FENDER heeft het leven van ROXEANNE HAZES (26) mischien nog wel meer veranderd dan zijzelf had kunnen denken. ,,Ik ben in veel rustiger vaarwater terecht gekomen’’, zegt de dochter van de vijftien jaar geleden overleden ANDRÉ HAZES, die dezer dagen weer wordt geëerd in een stampendvol Ziggo Dome.