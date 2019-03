The Voice Kids trapt succesvol af

Vorig jaar was de zangwedstrijd bij de opening nog het best bekeken programma van de avond. Dit jaar moest het die eer laten aan het NOS Journaal van 20.00 uur, dat door 1,9 miljoen kijkers werd bekeken. Op de derde plek in de Top 25 wordt The Voice Kids gevolgd door Flikken Maastricht met ruim 1,3 miljoen belangstellenden.

De jury van The Voice Kids bestaat dit jaar uit Anouk, Ilse DeLange, Ali B en Marco Borsato. Vorig jaar werd de zangwedstrijd gewonnen door zangeres in spé Yosina Rumajauw.