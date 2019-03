’Cliff Richard wil meer geld van de BBC’

Cliff Richard won die zaak vorig jaar zomer. De rechtbank gaf hem gelijk dat de BBC zijn privacy had geschonden door in 2014 beelden van een politie-inval in zijn huis live uit te zenden. De rechter bepaalde tevens dat de BBC hem ruim 235.000 euro smartengeld moest betalen en de zanger kreeg daar bovenop nog eens zo’n 956.000 euro als vergoeding voor juridische kosten.

Blijkbaar was dat niet genoeg om alle kosten te dekken. The Mirror baseert zich op documenten van Richards bedrijf Balladeer Limited.