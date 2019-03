’Katy en Orlando willen naakt op huwelijksreis’

Het stel wil namelijk op ’nudisten-huwelijksreis’, weet een insider in gesprek met het Britse tijdschrift Heat. „Orlando wil dat ze één zijn met de natuur en hun vrije geest kunnen omarmen.” Katy is nog wel een beetje bang voor pottenkijkers, weet de bron. „Dus ze wil er zeker van zijn dat het echt een afgelegen plek wordt. Maar ze staat er in ieder geval wel voor open.”

Orlando kwam in 2016 wereldwijd in het nieuws toen hij door paparazzi in Italië werd gesnapt terwijl hij naakt op een surfplank peddelde.

De Britse acteur en de Amerikaanse zangeres maakten in februari bekend dat ze verloofd waren. Wanneer de bruiloft zal plaatsvinden is nog niet bekend.