Lieke van Lexmond heeft spijt van presentatie naakte datingshow

„Ik had Undress for Love nooit moeten doen. Het paste niet bij mij”, vertelt de presentatrice aan 100%NL Magazine. „Een jaar of twee geleden, net voor dat gedoe met die schildklier. Toen ik daar op die operatietafel lag, dacht ik: dat gaan we nooit meer doen.”

Daarmee verwijst Lieke naar de operatie die ze in 2018 onderging aan haar schildklier omdat er een verdachte knobbel zat. Die bleek goedaardig te zijn.