Escape Room-regisseur gaf Yorick van Wageningen grotere rol

„Ik zag Yorick voor het eerst in The Girl with the Dragon Tattoo van David Fincher, en ik was gelijk helemaal weg van hem”, vertelt de 40-jarige Amerikaan. „Hij is een acteur die met één of twee scènes meteen de hele film naar zich toe kan trekken. Hij kan intimiderend zijn zonder veel te doen.”

In de eerste versie van het script zei Van Wageningen nog niet zo veel, maar uiteindelijk kozen de makers voor een ’rewrite’ waarin hij meer te doen had. „Uit testscreenings bleek dat het publiek iets meer uitleg nodig had op bepaalde momenten. Ik was heel blij dat Yorick daar in meeging; ik vind het een genot dat we nu langer naar hem mogen kijken.” Robitel prijst de Nederlander als „een feest om mee te werken. Hij is enorm constructief, heeft absoluut geen eisen of kapsones op de set, ook al is hij de grootste volwassen naam in de cast.”

Bangmaker

De Amerikaanse regisseur brak de afgelopen jaren door met sequels op horrorhits als Insidious en Paranormal Activity. „Eigenlijk heb ik de liefde voor het genre van jongs af aan van huis uit meegekregen”, vertelt de filmer. „Mijn oma vertelde ons vroeger altijd al griezelverhalen en van daaruit ben ik doorgegroeid. Ik was in onze vriendengroep altijd degene die anderen bang maakte.”

Escape Room is, in tegenstelling tot veel moderne horrorfilms, niet extreem bloederig. „Ik vind het veel leuker om op een ouderwetse manier onderhuidse spanning op te wekken”, legt Robitel uit. „De verschillende kamers zijn bij ons de ster, niet het bloed. Dat heeft als bijkomend voordeel dat we een gunstige leeftijdskeuring hebben gekregen, dat was mooi meegenomen. Maar in eerste instantie was het een tamelijk principiële, inhoudelijke keuze.”

Escape Room draait nu in de Nederlandse bioscopen.

