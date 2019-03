Jochem Myjer: liever op tv dan in een stadion

Jochem Myjer Ⓒ ANP Kippa

De laatste shows van de voorstelling Adem in, adem uit van cabaretier Jochem Myjer zijn in sneltreinvaart uitverkocht. Jochem baalt voor de mensen die net naast een kaartje visten. Een optreden in een groot stadion zou ook aan die mensen nog plaats kunnen bieden, maar daar heeft heeft Jochem weinig trek in.