Brie Larson was allergisch voor Captain Marvel-tegenspeler

Brie is ontzettend allergisch voor katten en daarom moest er een oplossing worden gevonden voor de scènes van haar personage Captain Marvel en diens sidekick, Goose the Cat. Zo werd haar tegenspeler Reggie, die in de film de rol van Goose speelt, onder meer digitaal vervangen en kon Brie ook met een realistische pop van haar collega werken, zonder continu te hoeven niezen.

Goose the Cat Ⓒ Marvel Studios 2019

Samuel L. Jackson, die in de film de rol van Nick Fury vertolkt, kon er wel om lachen. Hij kon in tegenstelling tot Brie wel goed omgaan met Reggie en zijn stand-ins. „Je geeft ze een snoepje, je praat een beetje lief tegen ze en geeft ze vervolgens nog een snoepje als het allemaal voorbij is. De volgende keer als ze jou dan zien denken ze ’oh, dat is die gast van de snoepjes!’”