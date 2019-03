Zoontjes Elton John weten niet dat hij beroemd is

Toch weten Zachary en Elijah wel wat voor beroep hun vader heeft. Elton vertelt dat ze hem wel eens hebben zien optreden voor een volle zaal. Maar ze kunnen volgens de inmiddels 71-jarige zanger niet de link leggen tussen zijn optredens en het feit dat mensen steeds naar hem toekomen voor een handtekening

Elton vindt het wel prima dat de jongens niet echt doorhebben dat ze een beroemde vader hebben. Het zorgt er volgens hem voor dat het een stuk makkelijker voor hem is om werk en privé te scheiden. „Bovendien zorgen ze ervoor dat ik niet snel naast mijn schoenen ga lopen”, grapt de zanger van wereldhits als Tiny Dancer en Candle In The Wind.