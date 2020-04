538 Koningsdag komt met alternatief

Dat laat de zender vrijdag weten. 538 is bezig met het samenstellen van de line-up.De eerste artiesten die bekendgemaakt zijn, zijn 538-dj’s Lucas & Steve en internetsensatie Orgel Joke, die de dag opent met het Wilhelmus. Het moet interactief worden, waarbij het publiek een actief onderdeel wordt van de uitzending.

„Met de ‘Live Lunch’ en de shows van Davina Michelle in Ahoy hebben we de afgelopen weken met 538 de kracht van livemuziek kunnen ervaren en dat willen we op 27 april ook doen. Je voelt, dit wordt een unieke dag en we hopen dat iedereen, ondanks de lastige tijd waar we in zitten, op z’n eigen manier mee feest. Koningsdag is 538!”, aldus Menno de Boer, ’radio director’ Radio 538.