Travis Scott verwijdert Instagram na beschuldigingen

Travis (26) heeft zaterdag het sociale medium verlaten, het account van zijn vriendin Kylie (21) is nog wel in de lucht, al is daar sinds de aantijgingen niets meer geplaatst, meldt Us Weekly. Scott is nog wel actief op Twitter.

Donderdag meldde TMZ dat de realityster Travis beschuldigde van vreemdgaan, nadat ze ’bewijzen’ had gevonden. Het stel zou naar verluidt bonje hebben gehad, waardoor Travis zich genoodzaakt voelde zijn optreden in Buffalo te cancelen, om een en achter uit te praten. Samen hebben ze een dochtertje, Stormi.

Het zit Kylie de laatste tijd niet echt mee. Eerder zou haar vriendin Jordyn Woods het bed hebben gedeeld met de inmiddels ex-vriend van haar halfzus Khloe. Zelf zegt Jordyn dat Tristan haar slechts een kus gaf, maar ze moest alsnog het huis van Kylie verlaten.