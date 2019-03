Plaquette vanwege eerste optreden John en Yoko

Het ging om een experimenteel jazzconcert waarbij Yoko gilde en John met zijn rug naar het publiek met elektrische gitaren in de weer was. Het optreden duurde precies 26 minuten.

Over het optreden is weinig bekend, wel zijn er geluidsopnamen. Die werden bij de onthulling van de plaquette ten gehore gebracht. In een interview in 1980, vlak voor zijn dood, refereerde John aan het optreden. Hij vertelde dat het publiek bestond uit ’arty-farty-intellectuelen’. „Maar ze waren wel oké”, zei de ex-Beatle.

In juni opent in de universiteit een expositie met zo’n negentig kunstwerken van Ono.