Ellemieke Vermolen herdenkt overleden zoontje

„Ik heb je broers gevraagd wat ze willen doen vandaag. Ze zeiden: ’Mama we willen taart eten, een bloemetje brengen naar Josha, ballonnen naar hem sturen en koekjes bakken met Josha erop.’ Dus dat gaan we doen vandaag! Happy Birthday our sweet baby Angel Josha. We know you are with us, miss you. Voor altijd in ons hart”, schrijft Ellemieke.

De presentatrice en topkok Sergio Herman (48) verloren hun zoontje vlak voor de geboorte. Bij een van de laatste controles bij de dokter bleek dat het hartje van de baby niet meer klopte. De navelstreng was rond het nekje van Josha geraakt, die daardoor in de buik overleed.

Ellemieke en haar man hebben samen nog twee zonen: Noah (9) en Zenna (7). Uit een eerdere relatie heeft Sergio zoon Boy (18) en dochter Moon (12).