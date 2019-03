’Priyanka woedend op Meghan’

De reden dat Meghan niet naar de bruiloft ging is haar zwangerschap, maar gezien de hertogin van Sussex daarna wél in staat was om af te reizen naar New York en Marokko, bekijkt Priyanka dat nu met argusogen. Volgens Page Six is dat ook de reden waarom Priyanka schitterde van afwezigheid bij Meghans babyshower in New York.

Een bron laat weten: „Priyanka was overstuur. Hun vriendschap is voorbij, tenzij Meghan haar excuses aanbiedt. Ze heeft het gevoel dat Meghan haar en hun vriendschap niet respecteert.” Een andere insider spreekt dit tegen. Deze persoon laat aan Page Six weten: „Er zijn helemaal geen problemen tussen de twee. Het zijn vriendinnen en iedereen die het tegendeel beweert verkondigt onwaarheden.”

Ondertussen zou schoonzus Catherine al druk bezig zijn met nóg een babyshower in Londen. Iets wat ongebruikelijk is bij de Britse royals en dit eigenlijk ook niet zo genoemd mag worden, meldt Us Weekly. Of Priyanka hierbij wel aanwezig zal zijn is nog maar de vraag.