Bijna 2,9 miljoen kijkers finale WIDM

Rik van de Westelaken Ⓒ Hollandse Hoogte

De finale van Wie is de Mol? heeft zaterdagavond bijna 2,9 miljoen kijkers getrokken. De laatste aflevering voor de grote onthulling van de saboteur van het spel volgende week, was daarmee het best bekeken programma van de avond, dat meldt Stichting KijkOnderzoek.