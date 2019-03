BN’ers moedigen aan bij tatoeage-estafette

De opbrengst gaat naar Movement On The Ground, de organisatie die zich inzet voor vluchtelingen aan de grenzen van Europa en in 2015 mede werd opgericht door Johnny de Mol.

Naast Dennis Weening zijn verschillende influencers en BN’ers van de partij, waaronder deelnemers van Ex on the Beach, om de deelnemers aan te moedigen én zich voor een donatie te laten tatoeëren.

Dennis Weening laat zich zelf ook tijdens de tattoo-estafette tatoeëren door Vinnie Stones, een van de juryleden van Ink Master: Meesters van de Lage Landen. Kreeg hij eerder voor het programma al een tijger op zijn arm, nu wordt zijn andere arm voorzien van een slang.