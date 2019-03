Steven Spielberg gunt Netflix-film Roma geen Oscar

Volgens Spielberg zou een titel als Roma niet volgens ’de regels’ spelen, omdat de film bijvoorbeeld maar voor korte tijd in de bioscoop te zien was en daarna bovendien wereldwijd 24 uur per dag gestreamd kon worden. Roma zou daarom volgens hem hoogstens nog maar genomineerd mogen worden voor een Emmy en niet meer voor een Oscar.

Bij de Academy-vergadering volgende maand, waar onder meer de spelregels van de komende Oscars worden besproken, hoopt Spielberg dat anderen zijn voorbeeld volgen en hem zullen steunen in zijn strijd om Netflix-titels te weren bij de jaarlijkse uitreiking van de belangrijkste filmprijzen. „Hij zal wel zien wat er dan gebeurt”, zegt een woordvoerder van de regisseur.

Roma won bij de 91e uitreiking drie Oscars, voor beste regisseur, beste niet-Engelstalige film en beste camerawerk, en was in maar liefst tien categorieën genomineerd.

Spielberg won in zijn succesvolle filmcarrière driemaal een Oscar: in 1994 voor Schindler’s List die voor beste regisseur en beste film en in 1999 voor Saving Private Ryan die van beste regisseur. Daarnaast werd hij veertien keer genomineerd.