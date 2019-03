Miley Cyrus: ’Mijn eerste kus was met een meisje’

De zangeres groeide op in de befaamde muziekstad Nashville in Tennessee. „Toen ik als kind opgroeide, als meisje uit het zuiden, was mijn eerste kus op de middelbare school met eem meisje. En niemand in Nashville kon dat begrijpen.”

Cyrus vertelt dat ze als tienersterretje voor Disney’s Hannah Montana al van plan was om op te komen voor de LGBTQ-gemeenschap. „Ik was een van de weinige kinderen bij Disney die openlijk zei dat ik al mijn homo-vrienden steunde. Niemand anders zou dat zeggen, dus het was altijd belangrijk voor me dat ik dat wel deed.”

Miley Cyrus, die in december trouwde met acteur Liam Hemsworth, vertelde dat ze bezig is uit te vinden hoe het is om als ’queer, zoals ik ben, in een hetero-relatie te zitten’. De term queer wordt vaak gebruikt door mensen die zich op seksueel gebied niet in een hokje willen laten stoppen. Volgens Miley spelen seksualiteit en geslacht ook maar een beperkte rol in haar relatie.