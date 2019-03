Bettina Holwerda noemt bevalling ’pittigste van de drie’

„Dit was de pittigste bevalling van de drie”, schrijft ze op Instagram. Dat was geheel tegen haar verwachting in. „Ik dacht: ’die derde, die vliegt eruit, ik zal het ziekenhuis niet eens halen’. Nou, daar had ik me op verkeken.”

Toch houdt het haar niet tegen om het ooit weer te doen - ’ik zou het nog 1000 keer doen’ - , blij als ze is om samen met Jim ’papa en mama’ te zijn van Lux (6), Posy (4) en Molly. „Iets mooiers dan dat bestaat er simpelweg niet.”

Extra bijzonder is dat haar dochter Posy zondag haar verjaardag viert, wat, met 2 verjaardagen van haar dochters, de maand maart voor Bettina Holwerda ’een van de belangrijkste maanden van het jaar maakt’. Dat de kraamtranen nog volop aanwezig zijn, blijkt wel uit haar emotionele post. „4 jaar geleden werd dit meisje geboren, dit grappigste, liefste, droogste, muzikaalste kind, mijn kopie in alles (de 2.0 versie, zeg maar). Dit sterke, kwetsbare, heerlijke meisje is 4 en ik hou zòveel van haar.”