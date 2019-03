Ellen Hoog bevallen van meisje

Bij een foto van de kleine die tussen haar en Kelvin de Lang inligt, maakt ze de naam bekend: Bowie Mae de Lang. „Ze is er!!! En het gaat hartstikke goed met deze kleine troublemaker!” De kersverse mama is dan ook ’verliefd, verliefd, verliefd’.

Ook Kelvin is ’smoorverliefd’. Hij deelt dezelfde foto en meldt dat ’deze kleine plekkendief’ afgelopen woensdag is geboren. Hij laat weten dat hij sindsdien zijn ’plek in het bed’ kwijt is aan Bowie Mae.