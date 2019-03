Ian McKellen zegt sorry voor Spacey-opmerking

„Dat is natuurlijk fout”, zegt McKellen in een statement op Twitter. „Het was mijn bedoeling om het LGBT-publiek aan te moedigen om trots en open te zijn over hun seksualiteit. Dat heb ik alleen een beetje onhandig gezegd. Ik zou nooit of te nimmer seksueel misbruik bagatelliseren of goedpraten.”

De acteur zegt dat hij erg veel spijt heeft van zijn uitlatingen en biedt dan ook zijn oprechte excuses aan voor alle commotie die hij ermee veroorzaakt heeft. Ook veroordeelt hij misbruik door mensen met macht veroordeeld. „De reactie daarop is duidelijk. De beschuldigers moeten gehoord worden en de beschuldigden moet de kans gegeven worden hun naam te zuiveren. Als de beschuldigingen geloofwaardig blijken, dan moet de misbruiker de toegang tot macht ontzegd worden.”

Kellen krijgt veel respect voor het feit dat hij zijn excuses maakt.