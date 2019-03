Kempi reageert in nieuw nummer op beschuldiging

De rapper heeft het nummer zondag op zijn Instagram geplaatst. Hij zingt onder meer in straattaal dat het leven hem onder druk zet en vraagt zich af: ’Boss ik kogels in me ede en heeft heaven ook een ghetto?’. Ofwel: ’Schiet ik kogels door mijn hoofd?’ Ook zegt hij ’takkies met zijn Mac11’ te hebben, praatjes met zijn machinepistool. Aanleiding voor een fan om te zeggen: „Hou je sterk, doe geen gekke dingen.” Anderen reageren vooral met lof voor het nummer. „Kapothard man.”

Aan Shownieuws vertelde hij zaterdagavond dat ’de situatie waarin hij zich nu bevindt’ aanleiding is voor het nummer. Onlangs werd er aangifte tegen de rapper gedaan vanwege bedreiging. „Als je als artiest in de spotlights terecht komt, kom je in bepaalde situaties of dat mensen dingen over je te zeggen hebben die niet eens waar zijn.”

Het model beschuldigde Kempi ervan haar gedreigd te hebben haar tanden uit haar mond te slaan en haar te verkrachten. Dat zou in een snackbar in Rotterdam gebeurd zijn. Ze heeft aangifte gedaan. Kempi’s advocaat Justus Faber stelde dat camerabeelden in de snackbar weerleggen dat het incident heeft plaatsgevonden. Ook zegt hij dat de rapper, die vaker vast zat en een strafblad heeft met meerdere geweldsdelicten, waaronder huiselijk geweld en vuurwapenbezit, overweegt stappen te nemen.

