Ruud en Rowena uit elkaar

„Via deze weg willen Ruud en ik laten weten dat wij samen hebben besloten voorlopig ons eigen pad te kiezen”, schrijft ze bij een foto van hen beiden met de ruggen naar de camera toegedraaid. „Wij houden van elkaar en houden van betekent ook kunnen loslaten wanneer nodig.”

Er is volgens haar ’geen sappig verhaal, geen drama’. „We zijn beiden bezig met persoonlijke processen waarbij we alle tijd en energie momenteel in ons zelf willen steken.” Wel erkent ze dat ze beiden veel hebben meegemaakt in een korte periode. „Dat maakt onze band sterk en speciaal. We weten niet wat de toekomst gaat brengen en wensen elkaar daarin het allerbeste. We zijn dankbaar dat we in elkaars leven zijn gekomen en van elkaar hebben mogen leren.” Ruud zal dan ook altijd ’een speciaal plekje in haar hart hebben’.

Ruud deelt precies dezelfde verklaring op zijn Instagram en ook hij verklaart dat Rowena in zijn hart een plekje zal houden. Het doet hen beiden dan ook verdriet dat ze deze keuze moesten maken. De twee waren juist trots dat hun relatie vorig jaar Temptation Island had overleefd. Op Valentijnsdag deelden ze nog romantische beelden van hen samen.