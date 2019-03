’Meghan en Catherine vliegen elkaar in de haren’

In de video is te zien hoe ’Meghan’ haar schoonzusje bij de haren pakt en over de paleisvloer sleept. Al snel blijkt het om dubbelgangers te gaan. Dezen zijn ingeschakeld door kunstenares Alison Jackson, die befaamd is om haar foto’s van ’royals’ en andere beroemdheden die door look-alikes in scene zijn gezet. Zo zou ze ook Donald Trump op de hak nemen, maar ze liet per ongeluk de pruik ter waarde van 15.000 dollar achter in een taxi en ze heeft het ding ondanks herhaalde oproepen nog niet teruggevonden.

Veelgehoorde geluiden van bronnen rond het paleis dat Catherine en Meghan in het echt niet bepaald goed met elkaar zouden kunnen opschieten, zullen haar ongetwijfeld geïnspireerd hebben tot de beelden. Volgens Bild zijn de beelden een voorproefje van de voorstelling die Jackson op 5, 6 en 7 maart in het Leicester Square in Londen zal geven.