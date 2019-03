Kaartverkoop Songfestival stilgelegd wegens gesjoemel

Kan, die het Eurovisie Songfestival in mei uitzendt, zegt vermoedens te hebben dat de beste plekken voor de show in Tel Aviv zijn verkocht aan prominenten in de sport en de media, in plaats van aan het ’gewone publiek’. De omroep constateerde ’een poging van verschillende partijen om zich met het verkoopproces te bemoeien’ en gaf daarom opdracht aan ticketbureau Leaan om de kaartverkoop te stoppen.

Het nieuws kwam kort nadat minister van Binnenlandse Veiligheid, Gilad Erdan, liet weten dat hij de politie heeft opgedragen actie te ondernemen naar aanleiding van klachten over de kaartverkoop. Er zouden klachten zijn binnengekomen over mensen die tickets doorverkopen tegen bedragen die vele malen keer hoger liggen dan de oorspronkelijke prijzen.

Hulpmiddel voor criminelen

„Winst maken over de rug van het publiek, door tickets tegen woekerprijzen te verkopen is een lelijk en illegaal fenomeen. Het kan niet zo zijn dat een historische en vreugdevolle gebeurtenis – waar mensen van over de hele wereld worden geacht aan deel te nemen – een hulpmiddel wordt voor criminelen om het gezicht van de staat Israël te bevlekken”, aldus Erdan.

Tickets voor de finale waren binnen enkele minuten uitverkocht, zo liet Kan weten. De omroep voegde eraan toe dat er nog een kaartverkoopronde zal komen. De finale van het Eurovisie Songfestival vindt plaats op 18 mei in het Expo Center in Tel Aviv.