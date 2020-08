Sofia lekker op Mallorca tijdens ’vernederende aftocht’ Juan Carlos

Sofia heeft haar man, met wie ze het Zarzuela-paleis in Madrid deelde maar van wie ze verder gescheiden leefde, dus niet uitgezwaaid en was zo geen getuige van zijn ’vernederende aftocht’ zoals de Spaanse media het noemen.

De koningin hield vast aan haar eigen agenda. De Spaanse koninklijke familie beschikt op Mallorca over een vakantiepaleis en koningin Sofia (81) is altijd kwartiermaker geweest. Ze gaat als eerste naar paleis Marivent en is meestal ook als laatste aan het einde van de zomer weer weg, ondertussen genietend van zon en zee en de aanwezigheid van haar kleinkinderen.

Sofia heeft het laatste decennium echter wel moeten leven met de barsten en scheuren in de familie. Schoondochter Letizia had vanaf het begin weinig op met het eilandleven. De traditionele deelname van haar zeilgekke man Felipe aan de strijd om de Koningscup betekende dat ondanks de vakantie een hele week lang de schijnwerpers op hen waren gericht. Met de komst van hun dochters werd dat alleen maar erger.

Rooster

Letizia kon het ook het niet vinden met haar schoonzussen en hun echtgenoten, waardoor er een vakantierooster gemaakt moest worden zodat de verschillende gezinnen niet tegelijkertijd in Marivent zouden zijn. Prinses Cristina en haar man Iñaki werden zelfs buitengesloten toen ze verwikkeld raakten in een fraude- en witwasschandaal, waarvoor Iñaki sinds 2018 in de gevangenis zit. Hun kinderen waren overigens nog wel welkom bij oma, maar liefst niet wanneer Felipe's dochter er ook waren.

Koning Juan Carlos voelde zich er ook niet meer zo thuis en na zijn aftreden, kwam hij nog maar sporadisch naar Mallorca; dat vonden Felipe en Letizia niet zo erg omdat ze ook afstand wilden bewaren tot de koning-emeritus die in opspraak was geraakt. Maar met Juan Carlos in het buitenland en Sofia al op Mallorca, kunnen Felipe en Letizia eind deze week met een gerust hart een weekje overkomen.