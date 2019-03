Liam Gallagher haalt uit naar Noel

De zanger had gereageerd op speculaties van Pete Townshend, gitarist van The Who, die beweerde dat Noel Galagher de studio was ingedoken met Dave Sardy. De producer werkte aan de Oasis-albums Don’t Believe The Truth (2005) en Dig Out Your Soul (2008), en Noels debuutplaat als soloartiest, The High Flying Birds uit 2011.

Liam, die zijn eerste soloalbum As You Were in 2017 uitbracht, liet op het sociale medium weten dat hij had gehoord van de vermeende samenwerking tussen zijn broer en Sardy.

In zijn tweet suggereert hij dat Noels nieuwe plaat wordt uitgebracht „door een groot label, oftewel Warners” (Warner Music Group), wat de zanger zijn broer flink kwalijk neemt. „Ooh, ik dacht dat je meneer onafhankelijk was. Meneer ik doe alles alleen.”

Noel heeft vooralsnog al zijn muziek van High Flying Birds uitgebracht op zijn eigen, onafhankelijke label, Sour Mash.