Inwoner verlaat Utopia na politiebezoek

„De deelneemster heeft niet zelf met de politie gebeld”, laat een politiewoordvoerder weten aan NH Nieuws. „Maar er is een melding gedaan met een bepaalde reden en we zijn ernaartoe gegaan. Meer kan ik er niet over zeggen in verband met haar privacy.”

De politie benadrukt dat Lotus niet wordt verdacht van strafbare feiten en dat zij niet is aangehouden. „Iedereen die deze verhalen toch verspreidt, maakt zich schuldig aan laster en de deelneemster kan daar aangifte van doen.”

Commotie

Eerder deze week kwam het SBS6-programma ook al in opspraak, toen een sekspartij van inwoners Franny en Timothy tot veel commotie had geleid. Op beelden was te zien dat het de lakens met elkaar deelden, maar fans beweren dat er geen sprake was van wederzijdse instemming.

De zender kwam vervolgens met het statement: „De ophef op het platform van Utopia is voor ons aanleiding geweest om de situatie te onderzoeken. Franny en Timothy zijn verloofd. Ze hebben beiden aangegeven dat zij samen gisteren een fijne avond hebben gehad. Voor Utopia is het belangrijk dat er geen grenzen worden overschreden. Hier wordt nauw op toegezien.”